Barnebarn redder bedsteforældres boligdrøm efter 56 år

Et flertal i Plan & Miljøudvalget har vedtaget en ny lokalplan for et område i Sjelborg. Dermed er vejen banet for byggeri af familien Torbensens fritidshus - en drøm, der har varet i 56 år.

Nu er der endelig - med vedtagelsen af en ny lokalplan i Plan & Miljøudvalget - mulighed for, at den livslange drøm går i opfyldelse. Med flertalsafgørelsen i udvalget - Socialdemokratiet og SF stemte imod - får det 83-årige ægtepar lov at bygge et fritidshus på 60 kvadratmeter på grunden. Det samme får indehaveren af nabogrunden.

Lokalplanområdet, der netop er vedtaget af et flertal i Plan & Miljøudvalget, består af to grunde, der ligger i et naturområde og er beliggende på den vestlige side af Hjerting Strandpark op mod det åbne land. Alt i alt omfatter de to grunde et areal på 2.538 kvadratmeter.Området afgrænses af Sanatorievej, stisystemet ved Hjerting Strandpark og det åbne land ned til Ho Bugt. Området er et naturområde med fritidshuse langs Ho Bugt mellem Hjerting By og Varde Ås udløb. Grundene skråner ned mod Ho Bugt.

Et håb om fred

Venstre-medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum, siger til JydskeVestkysten, at han ikke har været i tvivl om, at der skulle siges ja, selv om der er gjort indsigelse fra tre naboer på de bagvedliggende grunde:

- Det er et følsomt naturområde, men der ligger bebyggelse i forvejen, og det kommende byggeri bliver for det første beskedent, for det andet vil det ikke ødelægge noget i forhold til naturforhold, faunapassager og andet, og for det tredje ligger der tre huse i forvejen lige bagved på den skrånende grund. I forhold til naboernes indsigelse må jeg citere en god partikollega, der konstaterede, at hvis man kunne forhindre nabobebyggelse, var Esbjerg aldrig blevet til mere end ét hus. Jeg er glad for, at vi nu har lukket en sag, der er mere end 50 år gammel, og det må være rart for ægteparret, at det endelig har fået en afgørelse, siger Kurt Bjerrum, der samtidig udtrykker håb om, at alle fritidshusejerne - både de nuværende og de kommende - kan eksistere sammen i fred og fordragelighed.

Imidlertid er det meget sandsynligt at en eller samtlige klagere beder Planklagenævnet vurdere flertalsafgørelsen i Plan & Miljøudvalget. I hvert fald siger den ene af klagerne, at han agter at indklage afgørelsen, mens en anden siger, at han forventer, at afgørelsen indklages. En tredje part, som har haft mest med sagen af gøre, siger, at man i løbet af kort tid vil tage stilling.

Dermed må ægteparret Torbensen sandsynligvis indstille sig på, at der endnu vil gå nogen tid, før det kan tage hul på boligdrømmen, idet Planklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er omkring et halvt år.