Esbjerg: 53.704 kroner. Så meget samlede esbjergenserne ind under sommerens Tall Ships Races. Her kunne man i år komme en tur op i et 30 meter højt pariserhjul. Forlystelsen havde Spar Nord Fonden sørget for, og det var gratis for alle at prøve en tur. Til gengæld kunne man for turen donere et valgfrit beløb, som derefter ville overrækkes til Aktiv Fritid. - Vi havde på forhånd ingen idé om, hvor meget initiativet kunne give. Tirsdagen, inden det skulle løbe af stablen, snakkede vi om, at det ville blive et flop, siger Klaus Jensen, direktør i Spar Nord Esbjerg. Et flop kunne man dog næppe tale om. Allerede den første dag blev der indsamlet 15.000 kroner til det gode formål. Her kom både dollars fra Barbados, russiske rubler og valuta fra diverse møntsamlinger i bøssen. Derudover indbragte indsamlingen hele 14.000 kroner alene gennem MobilePay, og flere 500 krone-sedler var smidt i indsamlingsbøssen.