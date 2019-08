Bankdirektør og hans højre hånd stopper pludseligt i sparekasse

Morten Ovesen kom fra den Jyske Sparekasse for bare otte måneder siden, mens Harri G. Pedersen blev hentet til Middelfart Sparekasse fra Sydbank som erhvervskundechef for to år siden. Sidenhen overtog han stillingen som afdelingsdirektør efter Mikael Breinholt Juhl, som efter at have opbygget afdelingen i Esbjerg fra grunden rykkede til Danske Andelskassers Bank for cirka et år siden.

Kollegerne i sparekassens afdeling på Dokken blev i fredags givet den overraskende information om, at der ændres i ledelsen for så vidt angår afdelingsdirektør Harri G. Pedersen og erhvervskundechef Morten Ovesen.

Søger ny direktør

Middelfart Sparekasse oplyser til JydskeVestkysten, at den ikke kommentere konkret på personalesager, men i en mail oplyser administrerende direktør, Martin Baltser, at Middelfart Sparekasse ændrer i ledelsen i Esbjerg-afdelingen, samt at man i nærmeste fremtid går i gang med at lede efter en ny afdelingsdirektør til afdelingen på Dokken 10 i Esbjerg.

- Det er to fagligt dygtige bankfolk, og jeg ønsker dem begge al mulig held og lykke fremover. Men af strategiske og forretningsmæssige årsager har vi valgt, at der skal ske en udskiftning i ledelsen af afdelingen. Derfor går vi snarest muligt i gang med at søge en ny afdelingsdirektør, som kan stå i spidsen for et hold dygtige kolleger og sikre fortsat fremgang til Esbjerg-afdelingen, oplyser Martin Baltser.