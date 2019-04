Bank Lauridsen-familien investerer 250 millioner i Esbjerg og Fanø

E. Bank Lauridsen Holding A/S

Aktieselskabet E. Bank Lauridsen Holding er stiftet af erhvervsmanden Erik Bank Lauridsen i 1992. Erik Bank Lauridsen har grundlagt formuen på blandet andet sodavandsfabrikken Baldur og Cocio Chokolademælk.Selskabets primære formål er, at investere i virksomheder og ejendomme, og selskabet råder i dag blandt andet over cirka 130 erhvervs- og boliglejemål i Esbjerg, og i de virksomheder, hvor E. Bank Lauridsen Holding A/S p.t. ejer 25 procent eller mere, er der tilsammen beskæftiget flere end 1.000 medarbejdere og der omsættes for mere end 1,1 milliarder kroner om året.



Bank Lauridsen Holding ejes af Erik Bank Lauridsen og hustruen Dorte som bestyrelsesformand samt de voksne børn Per, Sara og Anne Julie.