Esbjerg: Hvor kører bussen fra? Det spørgsmål er for svært at svare på, når man rejser fra Esbjerg Banegård. Det mener flere passagerer.

Problemet er opstået, efter at man i forbindelse med det nye bybusnet lavede en ombygning af busterminalen uden at indtænke tilstrækkelig skiltning. Det skal der rettes op på nu. Derfor har DSB, Sydtrafik og Esbjerg Kommune i samarbejde med en ekstern rådgiver fået udarbejdet en skilte- og skærmplan. Planen skal sikre en fælles og sammenhængende passagerinformation for bus, tog, taxi og togbus.

- Det er ikke lang tid siden, at jeg selv har stået på banegården med et barn i den ene hånd og en indkøbspose i den anden, og forsøgt at finde den rigtige busforbindelse. Det var ikke nogen nem opgave, for det er ikke særlig logisk, hvor man skal stille sig, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).