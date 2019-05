Banedanmark renoverer elevatorer på stationen i Bramming

Siden årsskiftet har Banedanmark sat over 28 elevatorer i stand på 13 stationer rundt omkring i landet. Mandag 13. maj begynder totalrenoveringen af elevatorerne på spor 1 og 2 på Bramming Station for at sikre, at de også i fremtiden kan sørge for, at man som passager kan komme fra perron til perron.