Banedanmark: Kim Brodersens jord er solgt videre

Hos Banedanmark er man klar over, at ekspropriering er et alvorligt værktøj, men man fastholder at have valgt den rigtige løsning ved at inddrage Kim Brodersens landbrugsjord. Hos Esbjerg Kommune synes borgmester Jesper Frost Rasmussen, at sagen lyder helt grotesk.

Høgsbro: Hos Banedanmark er projektleder og landinspektør Kaare Peter Kyndal klar i mælet i forhold til Kim Brodersen spekulationer om, hvorvidt Banedanmark allerede har solgt hans jord videre.

- Den blev solgt videre samme dag. Sådan foregår det, da det er et tab af offentlige midler, hvis jorden ikke sælges videre, siger Kaare Peter Kyndal, der ikke kan give en forklaring på, hvorfor ekspropriationskommissionen besluttede at ændre et tidligere forslag, hvor Kim Brodersen ville få anlagt en vej frem til hans jord øst for jernbanen.

- Der har været meget snak omkring kørsel med landbrugsmaskiner på hovedveje, og kommisionen kan have lagt vægt på dette i deres beslutning i forhold til at holde Hovedvej 11 så fri som muligt for trafik, men det var denne mulighed, man valgte som alternativ til en ny vej, siger Kaare Peter Kyndal, der godt er klar over, at ekspropriation er et alvorligt værktøj at tage i brug fra Banedanmarks side.

Han forklarer, at en ny vej til Kim Brodersen vil gå ind over en anden lodsejers jord, hvilket vil være til gene for denne, og at en ekspropriering var den bedst mulige løsning, og dermed kan Kim Brodersen nu bruge de 900.000 kr. til at købe nyt jord i området.