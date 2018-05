Bander i Esbjerg opruster med brosten og hjulnøgler

Bandemedlemmerne er ofte i bil og flere gange er det sket, at et møde mellem de to grupperinger har medført biljagter, påkørsler, skudepisoder og overfald. På det seneste har bandemedlemmerne dog skiftet køller, knive og skydevåben ud med lidt mere alternative våben.

Konflikten mellem de to grupper har ifølge Rigspolitiets rapport eksisteret i flere år. Forholdet har i hvert fald været anspændt grundet personlige konflikter mellem de to grupperinger. Konflikten var indtil efterårets begyndelse holdt nogenlunde i ave, og derfor mener man, at den egentlige konflikt startede omkring starten af september.Ifølge Rigspolitiet er der ikke længere blot tale om personlige problemer, men om reelle grupperelaterede konflikter. De to grupper kæmper om kriminelle markeder i byen.

Det resulterede i to sigtelser for overtrædelse af våbenloven og en enkelt sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Foruden tre mænd med relation til bandekonflikten, fandt man i bunden af bilen og bag bagsædet to hjulnøgler og to sten på omkring et halvt kilo, mens der i handskerummet lå tre joints, oplyser Henrik Berg, politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Begge mænd blev sigtet for overtrædelse af våbenloven, og da den ene af de to mænd også var i besiddelse af tre gram hash, blev han i samme ombæring sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Øget patruljering

Siden september 2017 er konflikten mellem to grupperinger fra Stengårdsvej og Kvaglund eskaleret i en sådan grad, at Rigspolitiet i januar valgte at lade Esbjerg gøre København og Aarhus selskab på den såkaldte "konflikt-vurderingsliste".

Situationen har fået Syd- og Sønderjyllands Politi til at skrue op for patruljeringen, indføre visitationszoner og intensivere efterforskningen af de to grupperinger.

Tirsdag blev en 22-årig mand desuden idømt to års fængsel for at opbevare en automatriffel med skarp ammunition i sin private bolig. I den forbindelse udtalte Tine Krarup Pedersen, anklagerfuldmægtig fra anklagemyndigheden:

- Politiet har de seneste måneder efterforsket intensivt for at få slået ned på bandekonflikten i Esbjerg. Og med dommen sender vi et klart signal om, at det er strafbart at bistå bandemedlemmer med ulovlige aktiviteter.