Esbjerg: Hvornår er man egentlig med i en bande - og hvornår er man "bare" en flok rødder, der hænger ud i gården?

Den diskussion er pludselig blevet højaktuel i Esbjerg, hvor fire unge mænd netop nu er på anklagebænken i en af de første retssager i bandekonflikten mellem de to lokale grupper Kvaglundgruppen og ST-gruppen, der hører til på Stengårdsvej i Esbjerg. Det skriver DR Syd.

Tre af mændene blev anholdt i oktober og november sidste år, mens den fjerde var efterlyst og blev anholdt i København i januar i år. Alle fire har siden været varetægtsfængslet. De fire mænd, der er mellem 21 og 23 år, er tiltalt for at have været i besiddelse af et skydevåben og skarp ammunition som led i den verserende bandekonflikt i Esbjerg.

Men spørger man deres venner, er der slet ikke tale om en bande.

- ST-gruppen eksisterer ikke. Vi er bare kammerater. Det har intet med bander at gøre. Vi er vokset op, gået i skole og har spillet fodbold sammen, siger Abdi Batruun og Sam Jarad, der bor på Stengårdsvej, til DR Syd. det samme sagde de fire tiltalte, da de sad i vidneskranken på retssagens første dag, torsdag den 6. september. De erkender alle punkter i anklageskriftet, men nægter enhver form for tilknytning til en bande. Her forsøger anklageren at få dem dømt efter den særlige bandeparagraf, der giver dobbelt straf.