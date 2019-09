Bandemedlem risikerer lang straf og udvisning

En 24-årig mand blev for godt et år siden stukket med kniv og forsætligt påkørt med en bil. Tre mænd, som politiet mener har tilknytning til banden på Stengårdsvej, er tiltalt for grov vold mod den 24-årige mand, som skulle have tilknytning til banden i Kvaglund.

Esbjerg: Tre mænd på henholdsvis 23, 25 og 29 år overfaldt som en del af bandekrigen mellem grupperingen på Stengårdsvej og grupperingen i Kvaglund i august sidste år en 24-årig mand. Han blev stukket med kniv, påkørt med en personbil og forsøgt påkørt endnu en gang. Det er i hvert fald politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at de tre mænd har været medvirkende til den grove vold, og mandag blev der taget hul på sagen mod dem i en nævningeretssag ved byretten i Esbjerg. Alle tre nægter sig skyldige i overfaldet. Episoden fandt sted den 11. august 2018 i krydset Sædding Ringvej-Tarphagevej. Her så to vidner i bil tre-fire personbiler standse midt på vejen, og omkring ti mænd sprang ud. Der blev kastet med flasker, og personerne indlod sig i slagsmål. Der var i forvirringen også noget, der lignede en bevidst påkørsel af en person, og de to vidner i bilen kunne beskrive den ene bil detaljeret, og de noterede nummerpladen på en anden af de involverede biler.

Bandeparagraf Der var som udgangspunkt afsat hele ti retsdage til sagen, men meget tyder på, at sagen kan kortes ned.Ingen af de tre tiltaltes forsvarere vil nemlig anfægte, at paragraf 81 A - den såkaldte bandeparagraf - kan anvendes, hvis deres klienter findes skyldige, ganske enkelt fordi, politiet er af den opfattelse, at de alle tre er en del af Stengårdsvejgruppen, selv om de ikke selv mener at være det.

Dramatisk alarmopkald Deres opkald til alarmcentralen blev afspillet i retten, og det samme gjorde det dramatiske alarmopkald fra to kvinder fra Fyrparken, hvor der kort efter overfaldet indfandt sig en såret mand. - En ukendt mand ringede på min dør og væltede ind. Han er blevet stukket med kniv under ribbenene. Han ligger her i gangen og bløder helt vildt, forklarede den ene kvinde til alarmcentralen. - Skynd jer nu, mand. Jeg er ved at dø!, kunne man høre den sårede mand råbe desperat baggrunden, da det dramatiske opkald blev afspillet i retssalen. Og den 24-årige mand var kommet slemt til skade og var i livsfare. Han var blevet stukket med kniv og havde fået beskadiget både ribben, lever og lunger, og han var desuden blevet påkørt af en bil og havde derved fået skader på venstre underben. Han blev med ambulance og politieskorte kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor han efter noget tid blev erklæret udenfor livsfare. Da manden anden gang blev afhørt af politiet, navngav han de tre mænd, der nu er tiltalt i sagen, som nogle af overfaldsmændene.

Risikerer udvisning Ifølge den 24-årige var det den 23-årige mand, der havde stukket ham med kniv, og det var den 25-årige, der havde påkørt ham med en hvid Honda og havde forsøgt at påkøre ham yderligere en gang. Ifølge offeret havde den 29-årige været til stede, men han havde ikke aktivt taget del i overfaldet. På den baggrund anholdt politiet den 23-årige og 25-årige den 18. oktober, og den 29-årige en måned senere. I retten nægtede de to yngste tiltalte at have været på gerningsstedet, men de kunne ikke huske, hvor de var, eller hvad de lavede på det tidspunkt. Den 29-årige erkendte at have været til stede, men ifølge hans forklaring, var hans bil blevet påkørt af en anden bil, og han var flygtet og havde ikke set noget. Det er den 23-årige mand, der risikerer den strengeste straf. Grov vold kan give op til seks års fængsel, vold i forening giver plus 50 procent og bandeparagraffen fordobler straffen. Anklagemyndigheden vil også påstå den 23-årige mand udvist af Danmark, og have alle tre tiltalte idømt opholdsforbud.