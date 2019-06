Bandekrigere slap billigere i landsretten

Anklager Bianca Trøjborg ønskede fængselsstraffene fra byretten skærpet og en betinget udvisningsdom af bilens fører ændret til ubetinget. Endelig ville hun have den zone, som de dømte bandemedlemmer må opholde sig i, udvidet til hele Esbjerg Kommune eller til et betydeligt større område end det, som byretten i Esbjerg fastlagde i en tidligere ved en dom sidste efterår.

Overfaldet skete i krydset Spangsbjerg Møllevej og Degnevej, hvor de tre fra Stengårdsvej overfaldt en mand fra Kvaglund med slag og slagvåben, inden han til sidst blev påkørt. Under voldsmændenes flugt var føreren af bilen en halv meter fra en livsfarlig kollision med to cyklister.

En fjerde mand blev frifundet for overfaldet, men dømt for en række mindre forbrydelser.

Tre yngre mænd fra Stengårdsgruppen fik udvidet den zone, som er forbudt for dem at færdes i, da de torsdag blev dømt i en ankesag ved Vestre Landsret i Esbjerg for et brutalt overfald på et bandemedlem fra Kvaglundgruppen i april sidste år.

Esbjerg: Bandemedlemmer i Esbjerg kan vinke farvel til flere kammerater og et større område af byen, hvis de bliver dømt for bandekriminalitet.

Her er zonen med opholdsforbud for dømte bandemedlemmer, som den nu er fastlagt i flere retssager:Nord: Vestkystvej Øst: Esbjergmotorvejen Syd: Mådevej+kystlinjen Vest: Tarphagevej

En 22-årig mand fik halveret straffen til seks måneders fængsel, en 18-årig slap med syv måneders fængsel mod et år og tre måneder i byretten. De to sidste fik stadfæstet dommene, så en 27-årig fik tre måneders fængsel og bilens fører, 20-årige Ahmed A-Jalil, fik et års fængsel og blev ubetinget frakendt førerretten til bil i seks måneder.

I Vestre Landret fik to af de dømte straffene nedsat, mens de to andre fik stadfæstet deres domme og straffe.

De er bandemedlemmer

At straffen blev nedsat for to af de voldelige bandemedlemmer skyldes, at de blev frifundet for dele af de punkter, som byretten dømte dem for.

Landsretten mener ikke, at de to var med til at køre manden fra den rivaliserende Kvaglundbande ned. De to var i gang med overfaldet i lyskrydset under påkørslen, og den ene fra ST-gruppen blev faktisk påkørt sammen med hans modstander. Han blev altså frifundet for at have været med til at påkøre sig selv.

På samme måde blev han og kammeraten frifundet for hensynsløs kørsel, da de to cyklister var ved at blive kørt ned. Kun føreren af bilen blev dømt for kørslen og grov vold ved at køre sin rival i bandekrigen ned.

- Det er vel udtryk for, at passagererne ikke er herre over, hvad føreren laver, siger anklager Bianca Trøjborg.

Alle fire har nægtet at være bandemedlemmer og deltagere i bandekrigen, men på det område rokkede landsretten sig ikke: De er eller var medlemmer af Stengårdsgruppen.

- De er stort set dømt for det samme som i byretten herunder tilhørsforholdet til en bande, så det er jeg tilfreds med. Området for opholdsforbuddet er blevet større, men jeg kunne godt have tænkt mig, det var kommet til at gælde hele Esbjerg Kommune eller en række postnumre, siger anklageren.