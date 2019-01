Bandekrigen i Esbjerg ulmer igen

Politiet mener, at offeret for volden er tilknyttet grupperingen i Kvaglund, og torsdag blev tre 20-årige mænd fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for vold.

Esbjerg: Noget kunne tyde på, at freden stadig ikke har indfundet sig mellem de to bander med base i henholdsvis Kvaglund og på Stengårdsvej i Esbjerg.

Anklager Gynna Jönsson påstod voldsepisoden henført under straffelovens paragraf 81 A - den såkaldte bandeparagraf. Det betyder groft sagt, at dommen kan fordobles, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller kan fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes blandt andet skydevåben. Strafferammen for vold er fra bøde til fængsel i op til tre år.

Lukkede døre

De tre mænd blev ført ind i retslokalet i håndjern og under stort postyr, og et større antal betjente var til stede for at holde styr på dem og måtte gentagne gange bede dem om ikke at tale sammen.

To af mændene nægtede sig skyldig, mens den ene erkendte at have deltaget i slagsmål med manden, som volden gik ud over.

Anklager Gynna Jönsson begærede lukkede døre ved grundlovsforhøret, da der stadig formodes at være en eller flere gerningsmænd på fri fod, og fordi der er vidner, som mangler at blive afhørt i sagen.

Den anmodning valgte dommer Aage Flebo at efterkomme trods protester fra pressen.

Resultatet af grundlovsforhøret blev, at de tre mænd blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. De er sigtet for vold, og episoden henføres til den verserende bandekonflikt mellem de to grupperinger i Esbjerg.