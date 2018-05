Bandekonflikt kan forværre Esbjergs ghettoproblemer

I starten af december proklamerede Esbjergs nye borgmester, Jesper Frost(V), at byen skal være fri for ghettoer. Men den opblussede bandekonflikt kan resultere i, at Stengårdsvej fryser fast på ghettolisten, og at Hedelundgårdparken kommer tilbage på den.

ESBJERG: Gennem det seneste halve år er byens bandeproblemer blevet mere og mere omfattende. Kampen om det kriminelle marked er blusset op med skudepisoder og hård vold til følge. Og for første gang siden rockerkonflikten i 2012 overvejer man at indføre visitationszoner i byen. Men som om det ikke var nok, kan konflikten mellem ST-gruppen og Kvaglundgruppen, der holder til ved henholdsvis Stengårdsvej og Hedelundgårdparken, forværre Esbjergs situation som ghetto-by. For at komme på regeringens ghettoliste skal man opfylde mere end tre ud af i alt fem kriterier. Et af disse fem kriterier antallet af beboere, der er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller narkolovgivningen.

Regeringens ghettoliste Transport-, Bygnings og Boligministeriet udsender en gang om året en liste med almennyttige boligområder, der, hvis de opfylder tre af fem kriterier, kan kategoriseres som ghettoområder.De fem kriterier er andel af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, antal dømt for kriminalitet, andel af personer kun med grunduddannelse og endelig beboernes bruttoindkomst.



Stengårdsvej slår negativt ud på antal arbejdsløse, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund og på uddannelsesniveau. Området slår altså ikke ud på kriminalitet. Det er det, som bandekonflikten potentielt kan ændre. Bare én person mere skal dømmes, før grænsen overskrides.



Hedelundgårdparken slår negativt ud på uddannelse og antallet af arbejdsløse. Men området risikerer altså at komme tilbage på listen, hvis antallet af dømte stiger nok.

Nye tal kan ændre Esbjergs position Som det ser ud på ghettolisten for 2017, er der ikke nok dømte på Stengårdsvej til at overtræde dette parameter. Men det kan hurtigt ændre sig. Tallene, der ligger til grund for den nyeste ghettoliste, er taget fra 2015 og 2016. Men når den nye ghettoliste kommer i slutningen af året, vil der optræde tal fra 2017. Og da det i høj grad var året, da konflikten brød ud i lys lue, er det oplagt at overveje, hvilken indflydelse det kan få på Esbjergs position som ghettoby. På Stengårdsvej er der ifølge listen fra 2017 bare én person mere, som skal have en dom, før kravet om kriminalitet er opfyldt. Og hos Syd- og Sønderjyllands Politi vil man ikke afvise, at udviklingen, især i efteråret, har været i en negativ regning. Politiet ønsker ikke at udtale sig, men nikker genkendende til, at bandekonflikten har resulteret i en mere koncentreret indsats i områderne omkring Stengårdsvej og Hedelundgårdparken.

Om Esbjergs bandekonflikt I løbet af det seneste halve år er konflikten mellem Stengårdsvej-gruppen(ST-gruppen) og Kvaglundgruppen blusset op. Der har været talrige opgør, og det har i flere tilfælde mundet ud i skudepisoder.



I slutningen af 2017 indlemmede Rigspolitiet konflikten i Esbjerg på deres "konfliktvurderingsliste", hvor ellers kun konflikterne i Aarhus og København har optrådt.



Syd- og Sønderjyllands Politi har øget tilstedeværelsen i områderne og overvejer at indføre visitationszoner.

Udvalgsformand: Bandekonflikten skal stoppes nu Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), mener, at det var svært at forudse, at en bandekonflikt ville opstå. Men han erkender, at opgøret mellem ST-gruppen og Kvaglundgruppen kan få negativ indflydelse på bedømmelsen af Esbjergs potentielle ghettoområder. - Det er noget rigtigt skidt og meget alvorligt. For ikke nok med, at banderne skaber utryghed, det kan medvirke til, at problemerne med vores udsatte områder forværres. Og vi har altså ikke brug for at fryse fast på den ghettoliste, siger han og garanterer, at man gør alt, hvad man kan, for at bekæmpe bandekonflikten. - Vi har alle sammen en stor opgave foran os. Politiet med at få bremset banderne nu og her. Og så har vi de forebyggende instanser, der skal sørge for, at det bliver bedre i fremtiden. Vi skal af med de bander, og det skal gerne gå hurtigt. Ingen i Esbjerg kan være tjent med, at der bliver skudt og lavet ballade. Det skal stoppes.