Ballettens verdensstjerner klar til Ribe

Fredag den 13. juli kommer Verdenballetten for anden gang til Ribe med en stor forestilling i Ribe Kunstmuseums have. På nuværende tidspunkt er der solgt 600 af de knap 1000 billetter, som er til salg.

RIBE: For anden gang skal Ribe Kunstmuseums smukke have lægge plæne og lokalitet til, når en række verdensstjerner inden for ballet og opera kommer til byen. Det sker som led i Verdensballettens danske sommerturné, som bringer balletten rundt til otte udvalgte og specielle lokationer i det danske sommerland - foruden en afstikker til den tyske Vadehavsø, Sild.

I Ribe kommer Verdensballetten på gæstevisit fredag den 13. juli. Skaberen af Verdensballetten er operasangeren Jens-Christian Wandt, som i forestillingen både selv synger uddrag af kendte operaer sammen med sopranen Susanne Elmark og som samtidig fungerer som konferencier. Jens-Christian Wandt er en stor mand, som samtidig er uhøjtidelig og i stand til at formidle både opera og ballet på en folkelig måde, så det bliver bevægende også hos den del af publikum, som ikke i forvejen er fortrolige med disse kunstarter.

- I den sammenhæng er Ribe en helt speciel by. Mange af danserne i forestillingen var også med for to år siden, og de taler stadig om den fantastiske oplevelse vi havde i Ribe, da vi sidste gang opførte Verdensballetten i kunstmuseets have, hvor der skabes en meget intim ramme om forestillingen. Samtidig bor vi på Hotel Dagmar, og vi når at fornemme byens puls og stemning. Ribe er ét af de steder vi glæder os ekstra meget til - også fordi der er et fantastisk kulturliv og en masse engagerede frivillige i byen. Det mærker vi også, når vi kommer som gæster, siger Jens-Christian Wandt.