Balletmødre vil have alle børn med

- I efteråret var jeg sammen med min datter Sarah på ti år for første gang med på den årlige tur til Rumænien, hvor pigerne deltager i en festival og i workshops. Det var så lærerigt og en kæmpestor oplevelse for dem. Pigerne går selvfølgelig op i ballet på forhånd, men den tur booster simpelthen deres selvtillid og lyst til at danse. Sarah har altid været ret genert, men efter turen til Rumænien er hun bare blomstret så meget op, fortæller Carina Nielsen, der er en af initiativtagerne til gruppen Alinas Ballerinas.

Esbjerg: Det er ikke nogen helt billig fornøjelse at gå til ballet, og for nogle kan det være svært at få pengene til at række til udlandsture og specielle arrangementer.

Ifølge Carina Nielsen kostede turen til Rumænien for hende og datteren Sarah mellem 8.000 og 10.000 kroner inklusiv lommepenge.Hun vurderer, at turen kan gøres for 4.000 kroner inklusiv alt, hvis barnet rejser uden forælder. Det koster omkring 4.500 kroner om året at gå til ballet på Esbjerg Kulturskole. Dertil kommer udgifter til kjoler, sko og andet udstyr. Pigerne skal også betale ekstra, når der er workshops med gæsteinstruktører.

Skide synd

Efter hjemkomsten tænkte Carina Nielsen, at den oplevelse skulle alle balletbørn have.

- Der er omkring 40 elever på Sarahs ballethold, og der var omkring 25 med på turen. Det er ikke nødvendigvis økonomi, der har holdt alle resterende 15 fra at deltage, men det har været et tema for nogle. det er ekskluderende og ganske enkelt skide synd for dem. For at give en hjælpende hånd til pigerne med det økonomiske har vi nu oprettet denne her gruppe, hvor vi gennem forskellige tiltag og arrangementer vil rejse penge, så alle kan have mulighed for at deltage i udlandsture, og når der er workshops med gæsteundervisere, siger Carina Nielsen.

Sammen med fire andre forældre har hun nu stablet fundraising-gruppen på benene, og tiltaget er så nyt, at der stadig er mange ting på idéstadiet.

- Vi vil i initiativgruppen gerne sætte nogle ting i gang, men vi skal have alle forældre og også pigerne selv til at byde ind. Konkret har vi allerede fået en stand på loppemarked og en aftale om salg af lodsedler på Børnehjælpsdagen, og så vil vi også søge midler hos fonde og sponsorer. Vi har ikke sat os et mål eller et succeskriterium endnu, det er det stadig for nyt til, nu skal vi bare i gang, så må vi se, hvad det bliver til, siger Carina Nielsen.