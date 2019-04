Ballade på Fanø: Koncertarrangør beklager efter løftet pegefinger fra byråd

Selvom Realen havde fået afslag på at opstille en foodtruck i forbindelse med et arrangement sidste weekend, gjorde spillestedet det alligevel. Det har udløst en løftet pegefinger fra byrådet, der i et brev til koncertarrangør kalder opførslen for "uacceptabel".

Fanø: Svaret var nej, men det kunne Jeanett Exner, kreativ direktør hos spillestedet Realen, ikke bruge til noget. Forud for lørdagens arrangement i kulturhuset havde hun sendt en ansøgning til Fanø Kommune, hvori hun bad om dispensation til at opstille et mobilt køkken for at imødekomme pladsmangel.

På trods af afslaget, kunne lørdagens gæster nyde serveringer fra en madvogn. Dermed overtrådte Realen de gældende regler for stadepladser i Fanø Kommune, og det har fået byrådet med borgmester Sofie Valbjørn (Alt) i spidsen til at reagere. Det skriver TV Syd.

- Et samlet byråd finder det helt uacceptabelt, at et kulturhus, som et støttet økonomisk af Fanø Kommune, på den måde vælger helt og aldeles at tilsidesætte byrådets beslutninger, skriver borgmester Sofie Valbjørn (Alt) på vegne af Fanø Byråd i et brev til Realen, der er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Til TV Syd fortæller kreativ direktør Jeanett Exner, at hun ikke mener, at hun har gjort noget galt. Hun anerkender dog, at hun har overtrådt kommunens regler.

- Jeg siger undskyld. Jeg lægger mig fladt ned, siger hun.