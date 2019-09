Det længe ventede temamøde om grøden i Ribes Mølledam blev mandag aften afholdt for lukkede døre på Esbjergs rådhus. Særligt én vigtig pointe kom ud af mødet, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) måtte bede flere politikere om at se fremad og være løsningsorienterede, ligesom lokale Ribe-politikere fortsætter med at kritisere hinanden i sagen.