Baggesens Allé forvandles til supercykelsti

Esbjerg: Hvor den første supercykelsti i Esbjerg forbinder nord og syd, vil supercykelstien langs Baggesens Allé på strækningen fra Fynsgade til Veldbækvej skabe en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og centrum. Det sker via den kommende cykelstibro i Exnersgade.

Mandag den 24. juni klokken 13.30 er formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), klar til at tage første spadestik i gravemaskinen. Dermed realiseres planerne om den nye forbindelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen.

Første del af projektet involverer strækningen fra Fynsgade til Grundtvigs Allé, og denne etape skal stå færdig i løbet af foråret 2020. Etape to fra Grundtvigs Allé til Veldbækvej begynder i efteråret 2019, og strækningen forventes at stå færdig i 2020.

- De to etaper kommer til at overlappe hinanden, og man vil derfor opleve, at der arbejdes simultant flere steder på strækningen i løbet af anlægsperioden. Forhåbentlig er det med til at sikre, at hele projektet når hurtigere i mål, siger Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse.