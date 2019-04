Bager takker af efter mange år: Guldægget overtager bagerforretning

Esbjerg: Guldægget Aps overtager bagerforretningen Baguette i Esbjerg-forstaden Jerne.

Det sker efter forhandlinger mellem nuværende ejer, Flemming Toft Nielsen, Baguette, og Guldægget ApS ved Mark Mikkelsen, er faldet på plads, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen er der tale om en succeshistorie fra begge parter, da Flemming Toft Nielsen ønsker af afhænde sin virksomhed efter mange års tro bageritjeneste i Esbjerg. Det falder i god tråd med Guldæggets ønske om forretningsudvidelse.

- Vi ser Jerne som værende det helt rigtige område for en bagerforretning i vores ånd. Baguette har et godt ry, og vi har et ønske om at fortsætte den succes som Flemming har skabt, udtaler Mark Mikkelsen.

Han står i forvejen bag Guldægget i Hjerting og Café Guldægget på Torvet og i Stormgade.