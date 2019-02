Bæredygtigt byggeri: Rambølls domicil er et udstillingsvindue for bæredygtighed

Facaden er valgt på baggrund af æstetiske overvejelser, fortæller Gitte Gylling Olesen, men aluminium er også et robust materiale, som kan holde til vind og vejr uden for meget vedligeholdelse.

Den aluminiumsbelagte bygning er opført i beton, og set oppefra er den formet som en vindmølle med tre vinger og et stort, åbent atrium i midten, hvor indbydende omgivelser og et sundt indeklima er vægtet højt. På øverste etage er der fra den store tagterrasse udsigt over havnen, Fanø og når vejret er klart også til Ribe i syd. I materialevalget både inde og ude er der taget højde for de kriterier, som byggeprojekter vurderes ud fra, når de skal certificeres.

- PFA Pension har fokus på, at deres investeringer skal være bæredygtige. Det er også noget, de bruger som en kvalitetssikring, fordi der i certificeringen bliver målt på forskellige kriterier, som sikrer, at byggeriet er i orden, forklarer Gitte Gylling Olesen.

- Det er vigtigt for os, når vi arbejder med bæredygtighed og hjælper kunder med at få certificeret deres projekter, at vi kan teste det på de bygninger, vi selv bygger og bruger, fortæller Gitte Gylling Olesen, chefspecialist med fokus på bæredygtigt byggeri hos Rambøll.

Rambølls nye domicil i Esbjergs nye domicil ligger på Bavnehøj i Esbjerg, midt mellem centrum og havnen. På toppen af en bakke og tæt på Vesterhavets tærende vind og vejr. Det er umiddelbart ikke det optimale sted til en bygning, som skal stå i mange år. Det er dog en pointe i sig selv og et visitkort for rådgivningsvirksomhedens formåen.

Rambølls nye vestjyske hovedsæde blev taget i brug i oktober 2017.Bygningen er 28,5 meter høj og 11.111 kvadratmeter stor fordelt over syv etager. Domicilet er opført med PFA Ejendomme som bygherre, Casa A/S som totalentreprenør og med arkitektrådgivning fra Pluskontoret Arkitekter og Transform Arkitekter. Rambøll var rådgivende ingeniører under opførslen. 350 medarbejdere har deres daglige gang i domicilet, primært ansatte inden for forretningsområderne olie og gas, energi, byggeri, transport, vand samt miljø og sundhed.

- Det betyder noget, at man har de her faciliteter inden for en kort afstand og ikke skal bruge for meget tid på transport. Det handler om, at det også er vigtigt, at dem, som arbejder her, har en bæredygtig hverdag, siger Gitte Gylling Olesen.

DGNB er en tysk bæredygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret i 2008.Forkortelsen står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Ordningen er blevet tilpasset danske forhold, og det er Green Building Council Denmark, GBC, som står for certificeringen. Ud fra en samlet vurdering af bygningens bæredygtighed inden for de tre hovedkategorier miljø, økonomi og sociale forhold kan opnås sølv-, guld-, og platin-certificeringer. Desuden er der for nylig blevet introduceret en diamantcertificering, som gives til god arkitektur, som samtidig lever op kravene om bæredygtighed.

100 nye certificeringer

Gitte Gylling Olesen fortæller, at DGNB-certificeringen kan benyttes som et værktøj gennem hele byggeprocessen, som fra starten kan definere hvilke krav for bæredygtighed, der stilles til byggeriet, og sikrer at de forskellige faggrupper på byggepladsen kender rammerne for resultatet.

- I dette projekt kom Green Building Council med tidligt i processen, hvilket gjorde, at vi kunne være med til at opstille nogle helt klare parametre for bæredygtigheden. Det gjaldt både materialer, arbejdsmiljø, sikkerhed, affaldssortering og selve byggepladsen, hvor rækværker og indgangspartier foran skurvognene blev lavet af FSC-certificeret træ.

Når Gitte Gylling Olesen har rådgivet andre bygherrer i DGNB-certificering oplever hun af og til, at det er en kan virke som en overvældende opgave at skulle dokumentere alle de processer i byggeriet, som certificeringen kræver. Meget af det handler dog mest om at få sat indsamlingen af dokumentationen i system, så det ikke kommer som en stor opgave i den sidste del af byggefasen.

Samtidig oplever hun også, at certificeringen er noget, som branchen i højere og højere grad har fået øjnene op for, i takt med at kravene til bæredygtighed fra kunderne er steget.

- Lige nu er der 50 certificerede bygninger i Danmark, men inden for de næste seks måneder vil der være 100 nye boliger, som bliver DGNB-certificeret. Der er nogle, som går foran, og for eksempel har Pension Danmark og Region Nordjylland opstillet krav om, at alle deres byggerier i fremtiden skal være certificerede, siger Gitte Gylling Olesen.