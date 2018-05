Bacon-is er ny på chocolatierens imponerende ismenu

Ribe: Favoritten er grøn te. Nej, det er stikkelsbærsorbet. Eller er det egentlig ikke den med brændt smør og salvie?

Det er svært at vælge den bedste, når man skal smage sig igennem chocolatier Timothy Ibbitsons nyeste skud på stammen hos hans virksomhed, Temper Chokolade.

For faktisk var både den med jordbærlagkage og den med æblekage, ribssirup og makroner også rigtig, rigtig lækker, men snart kan alle ripensere og andre interesserede selv finde favoritten, når Timothy Ibbitson for alvor går i gang med at sælge sin hjemmelavede is fra hans lille butik i Ribes gågade.

- Vi diskuterer stadig lidt, om vi skal kalde det is eller gelato, siger Timothy Ibbitson i sit køkken på Ribe Jernstøberi, hvor han ud over chokolade nu også er gået all in på at lave italiensk is med ligeså mange fantasifulde og krøllede varianter, som man også finder i hans chokolade.

- Vi blev enige om gelato, for det er italiensk is, siger han, mens han forklarer hvordan de væsentligste forskelle på italiensk is og almindelig flødeis er, at italiensk is indeholder mindre fedt, indeholder mere mælk og serveres ved 12-14 grader for en blødere og mere cremet konsistens.