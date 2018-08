Bålafbrænder: Jeg fortryder, at jeg gik amok

Tumult omkring et bålsted ved Lergravssøen endte med voldsomme skældsord og et slag mod en betjent. Jimmy Poulsen, der gik amok, fortryder dagen derpå.

Esbjerg: Den 41-årige hjemløse Jimmy Poulsen fortryder, at han gik amok, slog ud efter en betjent og skubbede til ham.

JydskeVestkysten træffer Jimmy Poulsen ved Lergravssøen, som han er vendt tilbage til, efter at politiet i Esbjerg har løsladt han efter en voldsom episode mandag aften.

Her blev han anholdt og taget med på politistationen, da han hårdnakket nægtede at slukke et bål ved Lergravssøen.

- Vi var ved at grille en stor steg, og jeg havde fået noget af drikke. Jeg blev sur, da betjentene sagde, at vi skulle slukke bålet. Og da den ene betjent tog fat i mig, slog jeg ud og ramte ham, indrømmer Jimmy Poulsen, der fortryder, at det hele gik op i en spids i stedet for at blive den hyggelige aften med kammeraterne ved Lergravssøen, han ellers havde planlagt.

- Da der blev tumult, skubbede jeg til betjenten, siger han.

"Pansersvin, luder, jeg smadrer dig." Det var nogle af Jimmy Poulsens mere pæne skældsord til de to betjente, der på grund af røgen og brandfaren blev tilkaldt af en beboer på Grundtvigs Allé nær søen.

Dagen derpå fortæller han, at han og kammeraten havde pøset 20 liter vand omkring bålstedet, inden de tændte op. De faste bålsted ligger cirka 10 meter fra Lergravssøen.

- Jeg havde foreslået, at vi grillede helt nede ved søen, men det ville min kammerat ikke, fortæller Jimmy Poulsen, som forsikrer, at han ikke vil gentage afbrændingen, mens det er forbudt. Og at han ingen planer har om, at der skal tændes bål denne aften, så stegen kan blive grillet færdig.