Både Superman og superligaen kan ende i revyen

ESBJERG: Trine Gadeberg ser op på Kasper Gattrup.

- Kan du ikke lige læse den her med mig?

- Jo da!

Kort efter svirrer replikkerne gennem luften, og der er tempo og smæk på. Kasper Gattrup er tilsyneladende både Clark Kent og Superman, og det forvirrer hans kæreste spillet af Trine Gadeberg.

- Men hvis folk ser Superman tager imod fisk, efter at have reddet nogle fiskere i nød, kunne de jo få det indtryk, at Superman kan købes, eller Superman kun stiller op, hvis der er gaver, siger Trine Gadeberg teatralsk.

- Ja, og det var også derfor, det var Clark Kent, der tog imod dem, replicerer Kasper Gattrup.

Vi er i kælderen under Musikhuset. I et lille lokale sidder årets revyhold om et spisebord fyldt med kaffekopper og sandwiches og diskuterer og afprøver numre til dette års udgave af EsbjergRevyen. Premieren er 23. august, og inden da skal de cirka 30 numre, som nu er i spil, igennem en udvælgesesfase, hvor kun de stærkeste overlever, og så skal de udvikles, finpudses og frem for alt øves.