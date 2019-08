Både Dissing, Piet Hein og Peter Plys var med til at åbne FGU Vest

ESBJERG: Der var Nanja, som bare lige mangler at bestå sin matematikeksamen, så hun kan uddanne sig i butik og handel. Der var Rikke, som vil være mekaniker, men som "sgu lige kom til at dumpe min grundforløbsprøve på Rybners", som hun selv udtrykte det.

Der var Naji, som egentlig har bestået alle sine fag, men som gerne vil forbedre sit karaktergennemsnit og så også snuse lidt til det der med at være tømrer, inden han for alvor går i gang. Der var Julie, som ville gøre sig klar til gymnasiet. På papiret og mentalt. Der var Viktoria, som kom til Danmark fra Island for få måneder siden, men som har haft så travlt med at passe sin kræftsyge mor, at hun først nu har fundet tid til at gå i skole og blive bedre til at tale dansk.

Og så var der de 131 andre, som også sad i kantinen på den nye FGU-uddannelse på Ravnevej 9 mandag morgen. Nogle kiggende sig nervøst over skuldrene og mest af alt ned på mobilen i hånden. Andre allerede optaget af at snakke med sidemanden, som måske var én, man kendte fra et andet skoleforløb, eller også - som i de fleste tilfælde - en fremmed i samme båd.

Mandag morgen var første skoledag på FGU Vest, som i Esbjerg er rykket ind i lokaler ved AMU Vest på Ravnevej, og som også har afdelinger i Ribe og Varde. En skole, som er for unge under 25 år, der ikke er i job eller uddannelse.