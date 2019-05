BUPL-formand: Lyt til forældrenes opråb

En ny undersøgelse viser, at et flertal af pædagoger i daginstitutioner i Esbjerg Kommune oplever at være for få på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne, og at tre ud af fire oplever at være alene med en hel børnegruppe. BUPL-formand opfordrer politikerne til at genoverveje de planlagte besparelser.

Her svarer 81 procent af pædagogerne, at de inden for den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne, og 72 procent svarer, at de oplever, at de på en tilfældig dag var alene med den samlede børnegruppe.

- Esbjergs gader var den 6. april fyldt med forældre, der ville råbe politikerne op for at sikre bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver. Forældrene råbte "Hvor er der en voksen?", og kommunen svarer med at svinge sparekniven. Når man sparer 8,5 fuldtidsstillinger på 0-5 års-området, kommer det til at betyde mindre tid til de mindste børn, hvilket står i skærende kontrast til forældrenes opråb, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Esbjerg Kommune: Det kommer uvægerligt til at betyde mindre tid til omsorg for børnene, hvis Esbjerg Kommune gennemfører de planlagte besparelser på daginstitutionsområdet.

BUPL har i februar og marts i år gennemført en landsdækkende undersøgelse hvor alle medlemmer, der arbejder i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner, har haft mulighed for at deltage.I Esbjerg Kommune modtog 714 medlemmer spørgeskemaundersøgelsen. 38 procent har gennemført undersøgelsen, hvilket af BUPL betragtes som højt for den type undersøgelse.

Politikernes ansvar

- Undersøgelsen er endnu et stærkt vidnesbyrd på en alt for presset hverdag i Esbjerg Kommunes daginstitutioner. Det er dybt bekymrende, at pædagogerne ikke mener, at de kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene, og at hele 72 procent oplever at stå alene med den samlede børnegruppe. I forhold til sidstnævnte er det væsentligt over landsgennemsnittet, hvor 66 procent svarer, at de i en periode på en tilfældig dag var alene med børnegruppen, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Hun opfordrer politikerne i Esbjerg Kommune til at tage pædagogernes bekymringer og forældrenes opråb alvorligt og genoverveje den planlagte besparelse på daginstitutionsområdet.

- Der er allerede massive udfordringer daginstitutionsområdet. Pædagogerne er forpligtet til at sikre børns trivsel, udvikling og læring, men de nuværende normeringer gør det tæt på umuligt for pædagogerne at leve op til forpligtelserne. Det kan hverken pædagoger, børn eller forældre være tjent med, og i sidste ende er det politikernes ansvar, siger Jonna Jul Gudmundsen.