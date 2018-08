Australske Adian tog på højskole ved Ribe

17-årige Aidan Hersey kom i lørdags efter et døgns rejse fra Brisbane i det vestlige Australien til Vester Vedsted, hvor han de kommende 11 måneder skal gå på ungdomshøjskole. Han har allerede fået gode venner på skolen.

VESTER VEDSTED: 17-årige Aidan Hersey var temmelig "bombet", da han tidligt lørdag morgen ankom til Vester Vedsted. Han havde på det tidspunkt rejst næsten 16.000 kilometer fra sin hjemby, Brisbane, i det vestlige Australien, og han havde været undervejs i det meste af et døgn.

Men her et par dage senere er den unge australier allerede faldet godt til i Vester Vedsted - selvom der unægtelig ikke kun er langt i geografisk forstand fra Australiens tredjestørste by til en stille landsby i Vestjylland.

- Det er første gang jeg er i Europa, men efter at jeg havde lavet noget research om de nordiske lande og de danske højskoler fandt jeg ud af, at det var det jeg ville. På en dansk højskole, hvor jeg kom sammen med unge jævnaldrende, og hvor jeg samtidig kan lære sproget og kulturen at kende til bunds, fortæller Aidan Hersey.

I sit hjemland har han gået i skole i sammenlagt 12 år. Men ikke mindst de tre sidste år på high school i Brisbane var ikke nogen dans på roser.

- Vores skolesystem er bygget meget op på test, eksaminer og prøver, og det er ikke usædvanligt, at unge i Australien tager deres eget liv, hvis de ikke klarer en bestemt test eller eksamen. Det er ikke sket på min skole, men på andre skoler rundt om i landet. Det er et uddannelsessystem, som stresser de unge, konstaterer den unge australier.