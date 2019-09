Attraktive lejligheder revet væk: Trækker mange unge til Esbjerg

KANTEN VED HAVN

Boligforeningen Fremads nye afdeling 10 er navngivet "Kanten" og ligger Havnegade 6 i Esbjerg - på kanten af af havnen.109 boliger er studieboliger på 40 og 50 kvadratmeter



49 er familieboliger med 1, 2 og 3 rum på 48-85 kvadratmeter. 19 boliger med altan.



Huslejerne ligger fra 3000 kroner til 6800 kroner om måneden.



Elevator til alle etager, fællesvaskeri og stor tagterrasse afskærmet med glasvægge og udsigt over Fanø og Esbjerg.



Husdyr ikke tilladt.



Det første afdelingsmøde for de over 200 lejere i Boligforeningen Fremads nye afdeling finder sted i oktober. Her venter man, at der vælges en særskilt afdelingsbestyrelse.