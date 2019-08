Atletikklubben tager igen til Club La Santa

Esbjerg: Efter et vellykket DM i weekenden, som Esbjerg Atletik og Motion har fået megen ros for, er klubben nu klar til sit næste projekt, nemlig en træningslejr på Club La Santa.

- Fredag den 2. august drager 28 aktive af sted i en uge, og deltagerne er børn og unge mellem 13 og 16 år. De har sammen med deres forældre samlet penge ind til turen ved at rydde op efter Vestkystløbet søndag den 2. juni, hjælpe til ved SEPE extreme challenge, dele breve ud for Vestkystløbet og meget andet, fortæller Søren Haahr fra atletikklubben.

Det er efterhånden en gammel tradition i Esbjerg Atletik og Motion, at de unge hvert 3. år samler penge sammen til en sådan tur, der både har til formål at få trænet i gode omgivelser, men bestemt også er vigtige for sammenholdet i den store ungdomsgruppe.

Trænere på turen er Dorthe Haahr, Thomas Hansen og Søren Haahr, og de har strikket et program sammen, der både indeholder en masse atletiktræning, men også giver mulighed for at udnytte en masse af de andre aktiviteter, der er på Club La Santa. Derudover er der en forældregruppe med, der hjælper med det praktiske, herunder vask af det forhåbentlig svedige træningstøj.

-Turen er også blevet muliggjort af tilskud og hjælp fra Johan Hoffmann Fonden, Intersport og Esbjerg Atletik og Motions støtteforening, oplyser Søren Haahr.

Næste store løbearrangement i atletikklubben er Esbjerg City Half søndag den 18. august med start allerede klokken 10.00, da EfB møder OB i superligaen klokken 14.00.