Esbjerg: DM i atletik i Esbjerg fredag, lørdag og søndag er en del af fejringen af Esbjerg Atletik og Motions 100 års jubilæum. Sidst, det store stævne var henlagt til Esbjerg, var i 1994, hvor anledningen også var jubilæum.

DM-stævnet indledes fredag aften med 10.000 meter løbet, hvorefter det går løs med alle de klassiske øvelser fra klokken 12.00 lørdag. Den officielle åbning af stævnet bliver foretaget af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, May-Britt Andrea Andersen (K), klokken 12.45, og umiddelbart efter går konkurrencen i hammerkast i gang. Netop i denne øvelse råder Esbjerg over landets to klart bedste kastere i skikkelse af Brian Nielsen og Hans Barrett. De har begge kastet over 63 meter og ligger dermed et godt stykke over deres konkurrenter.

Af andre højdepunkter lørdag er der de klassiske 100 meter finaler for mænd og kvinder.