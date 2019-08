Asien-korrespondenten trådte sine barnesko i Ribe

Sport og business. To emner, der har fyldt meget i Jan Lunds karriere. Som sportsjournalist rejste han i 1980'erne rundt med det danske fodboldlandshold for at dække kampene, og det gjorde han så godt, at han i 1983 blev kåret som Årets Sportsjournalist. I 1992 sluttede han helt perfekt sin karriere af med at dække det legendariske danske EM i Göteborg. Egentlig skulle Jan Lund ikke have dækket det, men han kom med på et afbud - ligesom landsholdet. Privatfoto