Den 1. november går drømmen i opfyldelse. Allerede nu er arbejdet i fuld gang med at ombygge og indrette lokalerne. Derfor er der sat brunt papir for vinduerne, og det har fået rygterne til at løbe i byen og på facebook, hvilket samtidig får nysgerrige til at kigge indenfor hver dag.

Bramming: Asger Nielsen har altid drømt om at have sit eget fitnesscenter.

Toppen af poppen

Hele 759 kvadratmeter står til rådighed i de nye lokaler, og Asger Nielsen har ingen problemer med at fylde dem ud.

- Det bliver toppen af poppen inden for maskiner af mærket Technogym. På sigt vil jeg have en fysioterapeut tilknyttet, og jeg har allerede sat et rum af til det. Der kommer også et caféområde og omklædningsrum og der bliver mulighed for personlig træning og kostvejledning, fortæller Asger Nielsen.

Personale til personlig betjening vil der kun være nogle eftermiddagstimer på hverdage. Ellers sker adgang til pulsn for abonnenter med et nøglekort eller en kode.

- Jeg arbejder på at holde døgnåbent, men åbningstiderne er ikke fastlagt, for det skal først afklares med forsikringen. Og der kommer videoovervågning op, fortæller Asger Nielsen.

Han har valgt at stå uden for alle kæder og være helt sig selv. Men pulsn bliver medlem af Antidoping Danmark.

- Så der kommer repræsentanter fra Antidoping Danmark og laver stikprøver i ny og næ for at se, om der benyttes forbudte stoffer. Og er man smidt ud et andet sted, kan man heller ikke komme ind her, siger Asger Nielsen og forklarer, at det skal være et sted for alle.

- Det lægger jeg vægt på. Derfor er navnet heller ikke målrettet mod bodybuildere eller andre. Det handler om at holde pulsn oppe.