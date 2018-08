Asfaltarbejde spærrer Bramming-afkørslen på motorvejen

Det er hele stykket fra Gørding-afkørslen, af- og tilkørsel nummer 71 frem til tilkørselsrampe nummer 73 ved Korskro, der skal have ny asfalt i motorvejens vestgående retning. Arbejdet begynder med, at den gamle asfaltbelægning fræses af. Herefter udføres der reparationer i den underliggende belægning, og bagefter lægges der en ny asfaltbelægning på. Det hele afsluttes med, at der males nye striber på asfalten. Resultatet skulle gerne blive en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne, oplyser Vejdirektoratet.

Bramming: Sidste år blev der lagt ny asfalt på Esbjergmotorvejen, E 20, i østgående retning, og nu er det tid til at lægge ny asfalt på motorvejen i den modsatte retning. Altså i retning mod Esbjerg. Derfor er Vejdirektoratet nødt til at afspærre fra- og tilkørslen til motorvejen ved Bramming fra onsdag den 22. august og cirka to uger frem til den 5. september. Det oplyser Vejdirektoratet til Ugeavisen.

Ét spor i hver retning

Konkret vil asfaltarbejdet have de konsekvenser, at den vestgående trafik ledes over i den modsatte spor, hvor der kun er et spor farbart i begge retninger hele døgnet. Derfor bliver fra- og tilkørselsrampe nummer 72, Bramming, spærret i vestgående retning, mens arbejdet står på. Fordi der kun er et spor til rådighed, er der risiko for kødannelse. Bilister på motorvejen skal derfor regne med lidt længere rejsetid - og det i begge retninger.

Asfaltarbejdet kommer nu, fordi Esbjergmotorvejen er ved at være 20 år gammel, og Vejdirektoratet regner med, at det er den normale levetid for en asfaltbelægning på en motorvej med en trafikintensitet som den, der findes på Esbjergmotorvejen.