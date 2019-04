Art rap og historiefortælling: Urbanskolen-elever flytter ind på Esbjerg Kunstmuseum

Undervisningen for tre fjerdeklasser og to centerklasser fra Urbanskolen rykker i de næste fire uger delvist over på Esbjerg Kunstmuseum.

Esbjerg: Tre fjerdeklasser og to centerklasser fra Urbanskolen i Esbjerg kommer ikke til at møde ind i et klasseværelse hver dag den næste måned, som de plejer. Otte undervisningsdage tilbringer klasserne nemlig i stedet på Esbjerg Kunstmuseum, hvor de skal deltage i et forløb med "art rap" og historiefortælling. Det skriver Esbjerg Kunstmuseum i en pressemeddelelse. Formålet med forløbet er blandt andet blevet at stimulere elevernes sprog og kreativitet gennem kunstneriske processer. Derudover ønsker Urbanskolen at styrke skolens kulturprofil.

Skal udvide horisonten Eleverne får selskab af rapperen Jonny Hefty og historiefortælleren Pernille Stockfleth i løbet af dagene på Esbjerg Kunstmuseum. Vejledt af de to kunstnere skal eleverne lære, hvordan de kan bruge billederne på museet til at reflektere og skrive gode tekster. Elevernes egne ideer kommer til at være i centrum. Projektet, som eleverne skal deltage i, hedder "Brug Billedkunsten". I 2018 fik Urbanskolen status af "kulturprofilskole". Det betyder, at skolen i endnu højere grad har sat kultur på skoleskemaet, når det kommer til fællesskab, dannelse og inddragelse af eleverne. - Projektet skal bidrage til ambitionen om, at alle børn fra Urbanskolen, uanset social baggrund, får udvidet deres horisont i mødet med kunsten, lyder det i pressemeddelelsen.

Tro på egne evner Et andet delmål med "Brug Billedkunsten" er at styrke bevidstheden blandt både elever og lærere om, hvad Esbjerg Kunstmuseum kan tilbyde af inspiration og sproglig stimulation til eleverne. Museets egen forskning og erfaring viser nemlig, at mødet med billedkunst kan give børnene fornyet tro på egne evner. Eleverne møder for første gang til "art rap"-undervisning på museet mandag 29. april. Herefter følger undervisningsdage torsdag 2. maj, mandag 6. maj og torsdag 9. maj. Historiefortællings-forløbet består af dagene mandag 13. maj, torsdag 16. maj, mandag 20. maj og torsdag 24. maj. Alle skoledagene varer fra klokken 08.30 til klokken 13.