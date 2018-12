Arresthuspræst tog juleevangeliet med til de indsatte

- Jeg skal tale om juleevangeliet og især om, at julen ikke er en ubetinget let tid for alle - og slet ikke for dem, der sidder i arresthuset og både fysisk og psykisk er lukket inde i deres eget rum. Om dem, der har sorger og er alene, om dem, der savner og tænker på alt det, der kunne have været anderledes, men ikke blev det. Men den gode og den ægte jul er ikke, hvad vi kan gøre den til med gaver og penge og ting og sager. Den ægte jul er derimod i juleevangeliets glædelige budskab, der lyder "frygt ikke!", siger Ingelise Wenzel med henvisning til juleevangeliets fortælling om englen, der viste sig og forkyndte Guds budskab for de bekymrede hyrder, der holdt nattevagt over deres hjord. "Frygt ikke!"

Esbjerg: Julen er glæde og fest for mange - og en ensom og vanskelig tid for andre.

Anderledes jul

På alle måder er jul i arresten anderledes en traditionel jul i familiens skød, men medarbejderne i Esbjerg Arrest gør alt for at juletiden skal blive så tålelig, som muligt for de indsatte, fortæller Ingelise Wenzel.

- De gør et flot stykke arbejde, men det er jo svært, for mange af de indsatte har børn, og det gør ikke situationen lettere at bære, at man sidder der og ikke kan gøre noget. Men medarbejderne har hver især påtaget sig en specialopgave - en skaffer eksempelvis gaver til de indsattes børn, og kan de indsatte ikke selv give børnene gaven, bliver den leveret. Der har også været aktiviteter for børn, der kan og må komme på besøg - eksempelvis er der indsatte, der har haft mulighed for at bage småkager med deres børn, siger præsten.

Julegudstjenesten i Esbjerg Arrest, hvor der er plads til 43 indsatte, er sædvanligvis velbesøgt, og organist Mikkel Andreasen og Vor Frelser Kirkes kor sørger for det musikalske akkompagnement. Bagefter har de indsatte mulighed for at tale med præsten på cellen, hvis man ønsker det.