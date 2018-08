Arrangør bag aflyst festival: Rygter satte billetsalget i stå

Esbjerg: "Tak for lort" og "Meld Oliver Zähringer til politiet".

Vreden er ikke til at tage fejl af i de Facebook-kommentarer, der fulgte i kølvandet på nyheden om Hede Rytmers aflysning i Esbjerg. Den planlagte musikfestival i Esbjerg 7. og 8. september bliver aflyst, og koncertgæsterne får helt sikkert ikke det fulde beløb refunderet, muligvis slet ingenting, oplyste arrangøren, Oliver Zähringer.

Det betyder, at de 3100 festivalgæster, der indtil nu har købt billetter til de to dages festival, står med håret i postkassen. Der kommer ingen festival. Og de får sandsynligvis kun få eller ingen penge tilbage for deres billetter.

Oliver Zähringer har i en årrække stået bag festivalen Hede Rytmer i Silkeborg, men valgte i år at udvide til også at gennemføre festivalen i Randers og Esbjerg. Ved festivalen i Randers 15. og 16. juni i år fik Hede Rytmer et stort underskud, da regnen stod ned i stimer om lørdagen, og 3000 af koncertgæsterne valgte at gå hjem.

- Først gik billetsalget godt i Esbjerg, men straks efter Randers-festivalen begyndte både medier og private folk at skrive, at vores festival nok blev aflyst i Esbjerg også. Det fik billetsalget til at gå helt i stå. Det, der fulgte i kølvandet på Randers-koncerterne, slog alt ihjel, siger Oliver Zähringer, som skulle nå op på 5000 solgte billetter, hvis festivalen skulle løbe rundt.