Arla spinder guld på at lave Starbucks-kaffe fra Esbjerg

- Der er investeret mere end 100 millioner kroner i procesanlæg, og med et forsigtigt skøn vil jeg vurdere, at der lavt sat er skabt mindst 50 nye arbejdspladser, siger Claus Nielsen, der har titel af Site Director hos Arla.

Arla indgik for 7-8 år siden en licensaftale om produktion og salg af kaffedrikke med det verdensomspændende brand Starbucks, og det har vist sig at være en særdeles lukrativ aftale, som også kommer Esbjerg og ikke mindst mejerigigantens andelshavere til gode.

Esbjerg: Mejerigiganten Arla står midt i et opsigtsvækkende væksteventyr. Og to fabriksanlæg i Esbjerg indtager en betydningsfuld rolle i eventyret.

Væksten fortsætter

Ifølge Claus Nielsen har salget af Starbucks-produkterne haft en vild årlig vækstrate på 25-30 procent, og salget nåede i fjor langt over 100 millioner bægre og dåser med caffe latte, iskaffe, espresso-shots og kaffe med mandelmælk efter en vækst på lige under 30 procent.

- Vi er ramt af en forbrugertrend, og samtidig er vores produkter kendt som højkvalitetsprodukter i en sådan grad, at vi faktisk har højere omkostninger til kaffen end lønomkostninger, fortæller Claus Nielsen, der samtidig forklarer, hvorfor produktionen til Starbucks er placeret i netop Esbjerg.

- Esbjerg Mejeri har alle dage været berømt for sin håndtering af specialprodukter. Desuden har vi her dygtige og engagerede medarbejdere, som lægger stolthed i produkterne.

Og den positive udvikling i Esbjerg med tocifrede vækstprocenter fortsætter i år, og vil fortsætte længe endnu, har Arlas koncerndirektør Hanne Søndergaard fortalt til Børsen.

- Intet tyder jo på, at væksten på dette marked med mælkebaserede ready to drink-produkter stopper lige foreløbig. Vi tror på fortsat fremgang med tocifrede procenter. Hvert år. Så vi kommer til at fordoble vores omsætning her i løbet af få år. Det er vi helt sikre på, at vi kan. Og indtjeningen på denne produktkategori er rigtig god, siger hun til Børsen.