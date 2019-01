Arkivchef: Persondatalov fremmer ikke vores arbejde

Arkivchef hos Esbjerg Byhistoriske Arkiv forklarer, at man arbejder hurtigst muligt med digitalisering af blandt andet billeder fra Ribe, men at ny persondatalov besværliggør det i forvejen meget tidskrævende arbejde med at lægge billeder i et digitalt arkiv.

Ribe: I en artikel fra Ugeavisen Ribe i november 2017 lyder det, at Ribe Byhistoriske Arkiv, der er afdeling under Esbjerg Byhistoriske Arkiv, rummer hele 62.000 billeder fra Ribes historie. Thomas Nielsen fra Ribe undrer sig over, hvorfor man så kun kan finde omkring 3800 billeder i arkivets digitale billeddatabase, med det mundrette navn EBA Mediearkiv, under søgeordet "Ribe", hvor af mange er nutidsbilleder fra kommunens egne fotografer.

Men det er der en god forklaring på.

- Det er nemt nok at tage billederne eller få billederne, men det er meget tidskrævende at få de mange billeder digitaliseret og give hvert enkelt billede de korrekte metadata, siger arkivchef hos Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Jørgen Dieckmann Rasmussen, og forklarer, at billeddelen kun er en del af arbejdsområdet for arkivets ansatte.

I 2007 var der nul digitaliserede billeder fra Ribe, mens dette tal er steget til 3832 i 2019. Jørgen Dieckmann Rasmussen forklarer, at det er et kæmpearbejde at validere data fra det enkelte billede, ligesom forårets indførelse af persondataloven langt fra fremmer arbejdet med digitalisering af billeder.

- Vi må gerne samle billederne sammen, men vi må ifølge persondataloven ikke offentliggøre billeder som eksempelvis portrætter uden en skriftlig samtykkeerklæring, siger Jørgen Dieckmann Rasmussen og giver et eksempel med, at man ved et fodboldholdfoto fra 1965 eksempelvis skal have lov til at offentliggøre billedet fra samtlige personer på billedet. Portrætter er nemlig persondata ifølge loven.

- Det er et kæmpearbejde, og det er ikke en historievenlig lovgivning. Samtidig er det en meget kompleks problematik, for oven i dette kommer hele spørgsmålet om copyrightforhold for de enkelte billeder, siger Jørgen Dieckmann Rasmussen, der i forhold til Thomas Nielsens billeddatabase også mener der vil kunne være motiver, hvor der ikke er givet tilsagn til at bringe billederne.

- Som kommune er vi forpligtet til at overholde loven, og loven forpligter også private i håndteringen af persondata, hvad mange firmaer har kontaktet deres kunder om. Copyrighten gælder også, men det er jo op til hver enkelt, hvordan man forholder sig til disse problemstillinger, siger Jørgen Dieckmann Rasmussen.