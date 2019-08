Arkitektkonkurrence skal forny central del af Esbjerg

Konkurrencen, der er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme, omfatter banegårdsbygningerne, banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og DSB-grunden syd for shoppingcenter Broen. Arkivfoto: Timo Battefeld

De tre arkitekt-hold, der skal konkurrere om at skabe den bedste helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen, er blevet udvalgt. Konkurrencen er nu officielt skudt i gang.

Esbjerg: Onsdag lød det officielle startskud til den arkitektkonkurrence, der skal danne grobund for et løft af området ved Banegårdspladsen og Museumspladsen. Konkurrencen, der er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme, omfatter banegårdsbygningerne, banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og DSB-grunden syd for shoppingcenter Broen. - Området rummer et kæmpe potentiale. Jeg kan sagtens forestille mig, at det kunne anvendes meget anderledes, end vi ser det i dag. Området skal geares til fremtiden. For eksempel skal klimaforandringer tænkes ind. Der er også et krav om, at halvdelen af Museumspladsen skal være et grønt område med plads til aktiviteter. Endelig skal der ske et arkitektonisk løft i området, siger borgmester og formand for dommerkomiteen, Jesper Frost Rasmussen (V), i en pressemeddelelse.

Konkurrencen Parallelkonkurrencen er udskrevet af Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme.Dommerkomiteen består af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini (S), formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S), direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, chef for DSB Ejendomme, Niels A. Dam samt en række fagdommere og rådgivere.

Holdene I alt 20 forskellige hold har budt ind på opgaven, og efter en prækvalifikationsrunde har man nu udvalgt de tre hold, der skal arbejde videre med projektet. Det første hold ledes af de københavnske arkitekter Holscher Nordberg, der blandt andet har tegnet stregerne til boligbyggeriet West Coast Park ved Teglholmen, som esbjergensiske penge står bag via investeringsfonden West-Coast Real Estate II. På hold nummer to er arkitektfirmaet COBE ApS, der lokalt er kendt for at have stået bag havnepromenaden og Landgangen. Hold tre ledes af Tegnestuen Vandkunsten, der i 2017 vandt konkurrencen om at skabe Projekt Ribe Jernindustri. De tre arkitektfirmaer og tegnestuer kommer til at fungere som hovedrådgivere på projekterne, men holdene består også af forskellige trafikrådgivere, landskabsarkitekter og erhvervskonsulenter.

Det videre forløb Konkurrencen koster tre millioner kroner, hvoraf DSB Ejendomme betaler den ene. Chef for Bygherre & Entreprise hos DSB Ejendomme Niels A. Dam har store forventninger til de tre hold. - Det bliver interessant at få svar på, hvordan trafikterminalen med togtrafik kan blive mere attraktiv for brugerne, for eksempel med bedre ankomst- og parkeringsforhold, udtaler Niels A. Dam og pointerer, at alle forslagene skal være økonomisk realiserbare. Når de tre konkurrenceteams har udarbejdet et udkast til helhedsplan for området, vil naboer og interessenter blive inviteret til at kommentere planerne. Vinderforslaget forventes offentliggjort i februar 2020.