Arkitekter vil udvide og fordoble erhvervs-areal

Esbjerg: Det går strygende hos Move Arkitektur i Nørregade 65, og samtidig med, at firmaet har vokset sig større, er pladsen blevet tilsvarende trang. Derfor har ejeren af ejendommen Nørregade 65-67, der ligger på hjørnet af Nørregade og Jyllandsgade, søgt Plan & Miljøudvalget om tilladelse til at nedlægge og inddrage den til arkitektfirmaet nabobeliggende stuelejlighed i nummer 66. - Vi stod over for enten at skulle flytte eller udvide. Vi er efterhånden blevet seks faste medarbejdere - og nogle gange er vi endnu flere - så pladsen er blevet noget trang, siger partner i Move Arkitektur, arkitekt Christina Korsbek Olsen, der sammen med arkitekt Helene Plet ejer tegnestuen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil Move Arkitektur fremover kunne råde over godt det dobbelte areal, hvilket betyder i alt 152 kvadratmeter til arkitekterne.

Velvillig indstilling

Ifølge den sagsfremstilling, som embedsværket på Esbjerg Kommune har udarbejdet til politikerne, der behandler sagen på tirsdag, er resten af ejendommen opdelt i 16 lejligheder. Det er ikke planen, at der skal ske andre ændringer - heller ikke ændringer på facaden - så forvaltningen vurderer ikke, at skiftet fra bolig til erhverv vil berøre andre i området. Den lejlighed, der nedlægges, står tom, og desuden vil antallet af lejligheder forblive det samme, for ejeren af bygningen har tidligere fået tilladelse til at etablere en 65 kvadratmeter stor lejlighed i tag-etagen i nummer 66, og den forventes snart færdig. I henhold til Boligreguleringsloven skal byrådet sige god for at nedlægge boliger helt eller delvist. Men forvaltningen indstiller til politikerne, at de bør imødekomme ansøgningen - dels fordi det ikke vil genere nogen, dels fordi den nuværende størrelse på erhvervslokalerne begrænser udnyttelsesmulighederne. "En udvidelse vil give lejeren mulighed for at vokse og derved også være med til at holde gang i erhvervslivet i byen", skriver embedsmændene. Det er langt fra første gang, Plan & Miljøudvalget siger god for at nedlægge lejligheder - i tidligere sager har det været Plan & Miljøudvalgets praksis at stille sig imødekommende an, når lejlighederne ellers står tomme.