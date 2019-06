Arkæologer skal bane vejen for stort regnvandsbassin i Andrup

Sydvestjyske Museer ser mulighed for fortidsminder på areal ved Krogsgårdsvej, hvor der planlægges stort regnvandsbassin for Andrup. Derfor skal arkæologerne i gang med at grave først.

Esbjerg: Det bliver arkæologerne, der kommer til at tage første spadestik til et stort såkaldt opstuvningsbassin for regnvand ved Krogsgårdsvej i Andrup.

Baggrunden er den, at Plan & Miljøudvalget på seneste udvalgsmøde indstillede til byrådet, at der vedtages et tillæg til spildevandsplan 2016-2021. Dette tillæg skal bane vejen for en ekspropriation, der kan inddrage området i Andrup syd til opstuvningsbassin som led i en samlet løsning til forsinkelse af regnvandet i Andrup inden afledningen til Krogsgård Møllebæk.

Men inden Din Forsyning Spildevand A/S overhovedet går i gang med at etablere bassinet og ledningsnettet, skal arkæologerne som nævnt slippes løs i området, for Sydvestjyske Museer vurderer, at der er mulighed for fortidsminder på arealet.

- Bassinet er en del af en samlet løsning for afledning af regnvand fra den sydlige del af Andrup i takt med, at Din Forsyning Spildevand separatkloakerer i Andrup. På den måde får man også skabt en sø i et pænt, grønt og rekreativt område mellem det eksisterende og kommende boligområder, og bassinet kommer samtidig til at medvirke til, at vi får en god økologisk tilstand i Krogsgård Møllebæk, siger udvalgsformand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).