Arbejdshesten Bhu og Laila skal til EM i dressur

Til august skal Laila Carstensen og hendes hest Bhu til EM i dressur. Men ikke hvilket som helst EM, for det er nemlig kun for heste af racen haflinger.

Jedsted: I Kongeå Rideklub går en helt særlig hest rundt. Elegant danser den ellers meget muskuløse hest hen over jorden inde i ridehallen. Hesten er den syvårige haflinger Bhu, som ejes af 33-årige Laila Carstensen fra Jedsted. Sammen drager de til august til Østrig for at deltage i EM i dressur for haflinger. Det har krævet hårdt arbejde at komme så langt.

- Jeg rider gerne fem til seks gange om ugen, og hvis jeg ikke gør, så skal det være, fordi jeg slet ikke er hjemme, siger Laila Carstensen, der til daglig arbejder som social- og sundhedsassistent i Varde Kommune.

- Det kan godt være noget af et puslespil at få både job, familie og hest til at gå op. Men for mig er det et totalt frirum at komme ned i rideklubben, fortæller Laila Carstensen.

Og når Laila sætter sig op på Bhu, er det tydeligt at se, at der er tale om et godt makkerpar. Bhu, der udtales som Behu, er oprindelig en østrigsk hest.

- Mange forbinder racen haflinger med en østrigsk arbejdshest, men den kan så meget mere. Folk tænker også ofte, at haflinger ikke dur til dressur, men racen har faktisk et utroligt godt temperament til dressur, fortæller Laila Carstensen, der indimellem har fået pudsige kommentarer på hendes hests race ved stævner.

- Skal den der pony være med?

Men det tager Laila Carstensen blot med et smil.

- Mange bliver til stævner overrasket over, hvor dygtig en hest Bhu egentlig er. Og så er det supersjovt at slå dem, der var skeptiske over for racen i dressur, siger Laila Carstensen.