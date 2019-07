Arbejdsgruppe skal kigge på plejehjems-aktiviteter

Bygge bro

Det er endnu ikke blevet bestemt hvilke personer, der skal sidde i arbejdsgruppen, men en af dem kunne meget vel blive Hanne Meyer, der er formand for Ældre Sagen i Esbjerg, og hun glæder sig over initiativet.

- Hvis jeg skal sidde med i gruppen, ser jeg frem til at gå ind i det, og jeg er klar til tænke kreativt. Vi skal vende alle sten og sørge for at udnytte ressourcerne bedst muligt, men vi kommer ikke udenom, at der er brug for flere hænder ude på plejehjemmene. Jeg er ikke i tvivl om, at de ansatte gør deres bedste, men der er simpelthen ikke tid til de ting, som beboerne savner. Og vi skal nemlig også huske at tænke på de ansatte i denne sammenhæng. Sosu'erne skal også have lov at være med i nogle af de sjove ting, så de ikke kun skal udføre praktiske plejeopgaver. Men min tilgang til det er, at vi skal involvere pårørende mere og bygge bro mellem de forskellige grupper, for eksempel plejehjemsbeboere og brugere af daghjem. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg er glad for at se, at der nu sker noget på området omkring aktiviteter på plejehjem, for det har altså haltet gevaldigt, siger Hanne Meyer.