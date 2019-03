Anton, Matias og alle de andre er klar til DM i Skills

Esbjerg: Murerværkstedet emmer af koncentration. Matias Beck Pedersen fra Bramming er ved at øve sig. Han er ved at gøre sig klar til DM i Skills, danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser.

Det gav da ellers lidt af et sug i Matias, da han brækkede hånden. For hvad nu hvis? Men en brækket hånd holder altså ikke en murerlærling fra at deltage i et danmarksmesterskab.

- Det er godt, jeg ikke brækkede den senere, siger Matias, der ikke lader sig påvirke af, at han for nylig fik gips på hånden. Og vindermentaliteten er intakt.

- Jeg skulle gerne ende i top tre, lyder det fra Matias, der ikke har været i tvivl om, at murerfaget skulle være hans levebrød. Han arbejder hos murerfirmaet CPMG i Esbjerg. Den gode løn og det fysiske arbejde har primært været katalysatoren for ham. Men nu er han altså på vej mod DM.