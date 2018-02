Antik og genbrugsguld indtog fritidscentret

- Som jeg husker det, spå har vi har været i Ribe den samme weekend år efter år, og jeg synes også, at stemning som tidligere år er rigtig god, fortæller Peder Hildebert Falcke, der med stor glæde også havde noteret sig, at flere gæster end sædvanligt var unge mennesker.

Men også en del ripsenere og andet godtfolk fra oplandet havde taget turen fritidscentret for at gå på skattejagt. Mellem 600 og 700 betalende gæster havde løst billet til markedet, vurderede Peder Hildebert Falcke, som står for markederne i en række byer. Og han glædede sig over at være tilbage i Ribe,

Kommer til Esbjerg

Marked i Ribe denne søndag havde 40 stande, og det bugnede med alverdens forskelligheder på hylderne. Fælles for det meste var dog, at der var tale om genbrugsguld og antikviteter af en noget højere kvalitet, end det man oplever på de mere traditionelle loppemarkeder.

Det har også tidligere været fremhævet, at det der gør antik- og genbrugsmarkedet til en succes er, at det er et rigtigt marked, og ikke et marked, hvor man kommer ind til en hal fuld af hvide tennissokker og plasticlegetøj. Hertil kommer, at kombinationen af private, der sælger ud af gemmerne, og antikhandlerne med deres store udvalg af spændende ting, giver det brede udvalg, og når der er ting lige fra ti kroner og til flere tusinde, er der nemlig noget for enhver smag.

Noget som Grethe Jensen fra Esbjerg sætter pris på.

- Jeg synes bestemt, at markedet her skiller sig positivt ud. Der er ikke så meget skrammel, siger hun.

Næste gang antik- og genbrugsmarkedet er i nabolaget, bliver i Esbjerg, hvor E.G.F. Hallen lægger gulv til søndag den 25. marts.