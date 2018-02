Anti Doping Danmark: Centrene skal reelt ville os

Anti Doping Danmark ærgrer sig over, at størstedelen af de mindre, kommercielle fitnesscentre i Esbjerg ikke samarbejder med dem. Men centrene skal reelt ville det, hvis det skal fungere.

Esbjerg: Hos Anti Doping Danmark ærgrer man sig over, at flere af de lokale, kommercielle fitnesscentre i Esbjerg ikke er med i deres samarbejdsordning.

- Vi vil selvfølgelig gerne samarbejde med så mange som muligt. Men det kræver, at vi har et fælles mål. Centrene skal reelt ville indsatsen og ikke være med af pligt, eller fordi det pynter med et skilt om, at de samarbejder med os, siger Malene Radmer Johannisson, som er seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark.

Anti Doping Danmark tror derfor heller ikke på, at det vil gøre indsatsen bedre, hvis den bliver lovpligtig.

- Vi forsøger at målrette indsatsen så meget som muligt. Derfor har vi brug for, at centrene henvender sig til os, hvis de for eksempel er bekymrede for, at nogle medlemmer bruger doping, siger Malene Radmer Johannisson.