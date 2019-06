I maj 2018 vedtog Folketinget med et bredt flertal en lov, som pr. 1. januar 2019 flyttede prøvelse af ægteskab fra udenlandske par fra kommunerne til en central enhed hos Statsforvaltningen i Odense, der også går under navnet Familieretshuset. Lovens hensigt er blandt andet at forhindre ophold i EU gennem proformaægteskaber, ligesom man ville fjerne muligheden for, at kriminelle netværk tjener penge på danske proformaægteskaber. Gebyret for at søge om prøvelsesattest for udenlandske par er fordoblet fra 870 kroner til 1.681 kroner. Penge, der i dag tilfalder staten.

Tilbage til kommunen

- Vi ved, at vi mister par, der ellers gerne ville være viet i kommunen, fordi processen er blevet for kompliceret, ligesom det samtidig er blevet dyrere at blive viet, siger Bente Elkjær Larsen og forklarer, at ventetiden for sagsbehandlingen også er længere, end den var, da alt blev klaret i de enkelte kommuner. Alligevel vælger mange tyskere stadig at blive gift i Danmark, fordi sagsbehandlingen er meget hurtigere end i Tyskland, hvor den i Berlin eksempelvis er op til ni måneders ventetid.

Par kan først booke tid til vielse, når sagsbehandlingen har været igennem kontrolenheden i Odense, og selv om sagsbehandlingen er blevet mere smidig, og der dermed kommer flere par til kommunen, så håber Bente Elkjær Larsen, at alt omkring vielser ryger tilbage til de enkelte kommuner, hvor især Ribe, Tønder og Ærø har haft stor succes med at markedsføre sig som romantiske bryllupsbyer med hurtig sagsbehandling.

- Socialminister Mai Mercado(K) lovede i maj, at hun ville arbejde for at føre sagsbehandlingen af udenlandske vielser tilbage til kommunerne, og det ser vi gerne. Vi har i kommunen haft god fornemmelse for, hvad og hvem vi har med at gøre, fordi vi har mødt alle udenlandske par, haft dem til samtale og set deres originale dokumenter. Det, at man ved at indføre en central enhed i Odense bevirker, at man får et ekstra led på sagsbehandlingen. Det giver mere korrespondance til os i kommunerne, fordi parrene kontakter os for at høre mere til deres sag, hvor vi kun kan sende dem videre til Odense, siger Bente Elkjær Larsen.