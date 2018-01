Ansøgere søges til mindelaget

Ingen sport

Fondsformanden forklarer, at de midler, der uddeles, er renter fra den formue på omkring fire mio. kr., som afdøde depotbestyrer fra Ribe, Therkel Jørgensen, efterlod sig, da han døde i 2001.

Historien går på, at fordi Therkel Jørgensen var nøjsom, og ikke var så glad for at betale skat, så gemte han istedet pengene og stiftede en fond, og det er afkastet herfra, der hvert år uddeles i foråret, hvor seks-otte foreninger for glæde af fondsmidlerne, der i størrelse varierer fra få tusinde kroner til over 50.000 kr.

Therkel Jørgensens Legat støtter især mindre projekter, men til trods for, at man støtter kulturen, så er det i fundatsen besluttet, at man ikke giver midler til sport, da man her har mange andre muligheder for at søge, og vil man vide mere om legatet, er man velkommen til at kontakte formand Ib Laursen for at høre mere.