Ansgar Kirke på Ribe Vikingecenter blev indviet med manér

Kirke- og Kulturminister Mette Bock,(LA), biskop Elof Westergaard og tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen stod for indvielsen af Ansgar Kirke, da der torsdag var indbudt gæster fra nær og fjern til et prægtigt arrangement på Ribe Vikingecenter.

- Jeg har fulgt projektet og kendt til denne dag i lang tid, og jeg synes, at det, der er kommet ud af det er så gennemført og smukt, helt ned til mindste detalje, og det samarbejde, der har været mellem så mange instanser med eksempelvis naverne, er imponerende, sagde Mette Bock og forklarede, at selve det, at der ligger en kristen kirke i en vikingelandsby, er ganske enestående herhjemme.

Mette Bock talte om, hvordan det kunne gå til, at Ansgar kunne bygge en kirke midt i vikingernes Ribe og hvordan periodens handlende vikinger stille og roligt accepterede kristendommen, så der på lige fod kunne sælges smykker med Thors Hammer og kristne kors.

- Kirken på Ribe Vikingecenter er en vigtig fortælling i forhold til det fundament, vi står på i Danmark, sagde kirke- og kulturminister Mette Bock, (LA), der kort forinden havde stået for den officielle indvielse med en tale på kirketrappen, inden hun ringede gæsterne ind i kirken med Ansgars kirkeklokke.

Levende lys og solstråler gennem de små vinduer var det eneste til at lyse Ansgar Kirke op, da biskop Elof Westergaard sammen med tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen stod for den kirkelige indvielse af Ansgar Kirke.

Tillykke til Ribe

Torsdagens program startede kl. 12 i vikingecentrets langhus, hvor der efter et stående traktement og velkomst ved lederne på Ribe Vikingecenter, Bjarne Clement og Karen Nørgaard, var indlæg ved blandt andet direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal, Henrik Tvarnø, og direktør for Nordea-fonden Henrik Leman Andersen, inden de indbudte gæster gik procession til indvielsen af Ansgar Kirke.

- Det er så fantastisk. Det er den største dag for os herude, for kirken er jo ikke bare indviet for sjov. Den er indviet i virkeligheden som en kristen kirke, siger Karen Nørgaard, der sammen med de ansatte på Ribe Vikingecenter har arbejdet på den smukke kirke i tre år.

- Arbejdet med kirken har virkelig krævet sin mand. Alle har arbejdet hårdt, men ingen vil have været det foruden, og derfor er det også dejligt med al den anerkendelse, vi får idag, sagde Karen Nørgaard, mens Mette Bock gav det største tillykke af alle på dagen.

- Tillykke til Ribe med den flotte kirke, der spiller perfekt sammen med Ribe Vikingecenters kendte evne til rekonstruktion, der på en legende måde gør viden om denne periode tilgængelig for os alle, sagde hun.