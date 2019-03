En plejehjemsbeboer truede søndag aften to ansatte med en brødkniv, ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi. Nu har avisen mødt personen bag noten - nemlig den 54-årige plejehjemsbeboer Annemarie Christensen, der er halvsidigt lammet og hjerneskadet. Hun fortæller, at hun aldrig har truet personalet med kniven, men at hun truede med at stikke sig selv i maven. Her er hendes fortælling om, hvad der skete søndag, hvor det hele begyndte med en ble fyldt med afføring.