Ansatte svinet til på nettet under grødesag: Nu må det være nok, mener udvalgsformand

- Ville folk sige det samme, hvis de sad over for dem, de talte med? Ville man så kalde en for en kælling, der bare skal fyres? Jeg kunne godt ønske mig, at de debatsider havde fokus på en saglig debat fremfor det, det er nu, siger Karen Sandrini, der mener det er alt for nemt og gratis bare at side hjemme foran skærmen og kritisere.

Ordet er blot et af mange, der er sat på ledende og navngivne personer i Esbjerg Kommunes miljøforvaltning i forbindelse med sagen om grøden i Ribes Mølledam, og med personlige angreb på kommunens miljøchef og fornedrende bemærkninger om, at man her kun tænker på mere sump og i øvrigt ikke ved, hvad de laver.

Niver sig i armen

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der i forbindelse med grødesagen i Mølledammen fjernet mellem 10 og 15 opslag fra Facebook, fordi de har indeholdt personlige angreb, og derudover er der også opfordringer til selvtægt, hvor byens borgere selv vil tage til Mølledammen og fjerne grøde og siv, hvis kommunen ikke vil.

Karen Sandrini er klar over, at flere brugere på de sociale medier vil sige, at de blot har kommenteret med glimt i øjet, men hun mener, det nu er gået for vidt.

- Jeg undres over, at så mange politikere og debattører på de sociale medier er blevet eksperter i vandløbsregulativer, økologiske tilstande, fiskebestande og natura 2000, og slet ikke har tanke på konsekvenser og tilstandsændringer i den hårde tone, siger hun og undrer sig over, at retorikken også er rykket ind på rådhuset.

- Er man blevet magtbegærlig som ny politiker, når man hentyder til, at nu skal der handles - med andre ord, at nu skal nogen fyres. Jeg synes det er usmageligt og tager afstand fra, at denne debat skal foregå på sociale medier, siger Karen Sandrini, der samtidig niver sig selv i armen over, at nogle politikere mener, at der ikke burde være biologer i vandløbsafdelingen.

- Jeg har respekt for Peder Tørnqvists (K) nysgerrighed og det store arbejde, han har udført for at tilstræbe sig viden på området, og derved stille kritiske spørgsmål til forvaltningen. Jeg forstår godt, at man ønsker et blankt vandspejl, og jeg forstår borgmesterens udtalelse om, at vi skal have tilliden tilbage til miljøforvaltningen. Jeg behøver ikke at have den tilbage. Den har for mig været der hele tiden, siger hun og håber, at forvaltningen kan få arbejdsro i sagen om Mølledammen, og at retorikken kan hæves til et respektabelt niveau.